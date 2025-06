Soluços continuam, mas Bolsonaro desobedece a orientação médica e vai a MG

Bolsonaro foi submetido a exames no sábado. Cláudio Birolini, médico que operou o ex-presidente, afirmou que os resultados foram positivos e não existem problemas resultantes da cirurgia feita em abril.

Birolini afirmou que os soluços são consequência da forma como Bolsonaro faz as refeições. O médico declarou que o ex-presidente precisa mastigar melhor o alimento e comer mais devagar.

0:00 / 0:00

Saúde de Bolsonaro mudou agenda

A saúde do ex-presidente foi levada em conta na programação da viagem a Belo Horizonte. O presidente do partido no estado, Domingos Sávio, disse que preparou uma "agenda leve".

O local de um almoço não foi revelado para evitar aglomerações. Bolsonaro foi convidado para ir a um restaurante e se reunir com deputados estaduais e federais de Minas Gerais.