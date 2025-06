Lula e Tarcísio fazem hoje eventos pró-habitação em locais diferentes em SP

Petista mudou lugar do evento, mas troca não convenceu Tarcísio a participar. O anúncio inicial apontava que o ato ocorreria às 10h30, no Armazém do Campo, sede do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na região central da cidade. Caso comparecesse, o governador poderia ser hostilizado, já que o movimento é crítico do bolsonarismo —Tarcísio é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ato ocorrerá na própria favela do Moinho. O horário também mudou: será às 14h, pouco depois do evento que Tarcísio fará em São Bernardo. Na cerimônia, Lula vai anunciar a remoção de 900 famílias da localidade, que poderão escolher imóveis de até R$ 250 mil, dentro das regras do Minha Casa, Minha Vida. As famílias ainda receberão auxílio aluguel até a assinatura do contrato de casa própria.

Entorno de Tarcísio acredita que cerimônia é apenas palanque para Lula. O governador já participou de eventos com o petista, como em fevereiro deste ano, quando lançaram juntos o edital para construção do túnel Santos-Guarujá, mas não vê motivos para estar ao lado de Lula dessa vez. O UOL apurou com fontes próximas a Tarcísio que o Palácio dos Bandeirantes avalia que Lula quer surfar em um tema no qual o governo federal teria pouca participação.

Desde meados do ano passado, o governo estadual trabalha em projeto de "requalificação" da favela do Moinho. A ideia consiste em remover as famílias da região para transformar a área em um parque urbano.

Local virou alvo de disputa entre o Planalto e o governo Tarcísio. Em maio, a Polícia Militar deflagrou uma operação para retirada dos moradores da favela, episódio marcado por cenas de truculência por parte dos agentes de segurança. A ação foi festejada por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que atribuíram a ela o esvaziamento no fluxo da cracolândia.

Apesar de o terreno da favela pertencer à União, governo Lula entrou em cena apenas quando a remoção dos moradores começou. Os vídeos de repressão policial na favela do Moinho que circularam pelas redes sociais aumentaram a temperatura dos debates sobre o tema e chegaram ao governo federal, que embarcou no assunto. A cessão do terreno ao governo paulista foi paralisada pela gestão petista após os casos de violência da PM.