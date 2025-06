Captura de Zambelli pode se arrastar por meses, diz embaixador na Itália

No final da tarde [do dia 5], esse pedido entrou em vigor. Desde então, a situação permanece assim. Ela é foragida da Justiça internacional, tem sido procurada, mas depende, enfim, do momento que isso vai acontecer.

O empenho que a gente tem é o mesmo em relação aos demais casos. No caso da Zambelli, cria-se uma repercussão maior, mas temos muitos casos que acompanhamos com o mesmo cuidado e atenção que qualquer outro caso de solicitação de extradição que tramita via embaixada.

Risco de politização

Questionado se haveria um risco de politização do processo, já que a deputada é uma aliada da extrema direita no Brasil e a Itália é hoje governada pela primeira ministra Giorgia Meloni, também de direita, ele diz confiar no cumprimento dos acordo de extradição entre os dois países.

O processo é jurídico e técnico e será decidido pelas autoridades judiciais italianas. O parecer judicial será muito importante. Evidentemente, depois tem um crivo político, volta ao Ministério da Justiça italiana e ao governo italiano, em última análise, para uma decisão final.