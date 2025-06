Carla: Governo vai insistir em discurso de justiça social no caso do IOF

Carla concluiu dizendo que a ideia do Congresso Nacional é esperar a situação acalmar para ter uma nova conversa e mostrar que está apenas tentando defender os interesses econômicos.

Em relação ao Congresso, a ideia deles é nesse momento esperar acalmar um pouco para voltar sim o diálogo, mas também tentar mostrar que o que o Congresso está fazendo nada mais é do que defender interesses econômicos.

E aí eles vão tentar dizer, olha, as medidas do Congresso atendem grupos econômicos que os próprios deputados têm interesse e que não necessariamente isso é bom para a sociedade. Então é dentro desse escopo de estratégia que o Planalto deve trabalhar nos próximos dias.

Carla Araújo, colunista do UOL

