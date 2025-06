'Fui ingênua e preciso tomar cuidados', diz Erika Hilton sobre maquiadores

A deputada Erika Hilton tem dois maquiadores que também trabalham como seus assessores na Câmara dos Deputados. Índy Cunha Montiel da Rocha está no cargo desde novembro do ano passado, com salário de R$ 2.126,59, segundo o site da Câmara. Já Ronaldo César Camargo Hass, assessor de Hilton desde maio de 2024, recebe R$ 9.678,22 mensais.

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) e a bancada da oposição na Câmara protocolaram, na última terça, representações junto ao MPF (Ministério Público Federal) e ao Conselho de Ética da Câmara sob a acusação de uso indevido da estrutura pública para fins pessoais.

Ao Canal UOL, a parlamentar disse ter conhecido os dois profissionais no universo da maquiagem, mas que decidiu contratá-los para o gabinete depois de identificar talentos específicos.

Eles são pessoas LGBTs, da minha confiança. De maneira esporádica, os dois fizeram, sim, fora do nosso combinado de trabalho, maquiagem em mim. São excelentes maquiadores, mas são excelentes profissionais, inclusive um deles é formado em arquitetura e urbanismo. Ambos são bastante importantes na construção de algumas políticas públicas que nós já, inclusive, transformamos em leis.

São profissionais que conheci no ambiente da beleza, no universo da maquiagem, mas são meus amigos e eu os trouxe para o meu gabinete para poderem ajudar nas diversas construções políticas. Não são contratados, não são trabalhadores para fazer maquiagem. Muito pelo contrário. Fazem parte do núcleo duro do meu mandato, com atribuições claras, com trabalho que pode ser comprovado.