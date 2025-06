Governador de MT manda apurar vazamento de relatório após reportagem do UOL

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), determinou que a Secretaria de Segurança Pública do estado apure o vazamento de um relatório que aponta suposto esquema nas emendas parlamentares. A investigação foi revelada pelo UOL.

O que aconteceu

Mauro Mendes atendeu o pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russi (PSB). Em ofício enviado ao governador, o deputado diz que é preciso tomar as "providências cabíveis para apuração rigorosa do vazamento do relatório final" da investigação.

Presidente da Assembleia Legislativa diz que vazamento gerou a "exposição de parlamentares". Russi alega também que a situação coloca em "risco o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o equilíbrio institucional entre os Poderes". O deputado pede a apuração do vazamento e que o estado garanta que "episódios dessa natureza não se repitam".