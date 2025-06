Após derrota com IOF, Lula pede à AGU para avaliar levar caso ao STF

A derrubada do veto foi uma grande derrota para o governo. O projeto que derruba o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi votado de surpresa nas duas Casas —uma seguida da outra, um movimento raro— com derrota incontestável para o presidente em ambos os casos.

Desde quarta, o Planalto vem debatendo como reagir, e a judicialização é mais defendida mais pela área econômica. Pressionados pelo presidente, a Fazenda e o Planejamento querem evitar a qualquer custo terem de recorrer a um maior corte de gastos. Um novo contingenciamento de mais de R$ 12 bilhões só neste ano, incluindo emendas, foi o argumento derradeiro para tentar demover os parlamentares —mas não funcionou.

Ir ao STF seria o "tudo ou nada", admitem governistas. Por mais que a justificativa tenha base constitucional (já levantada pela área jurídica do governo), o Planalto diz entender que isso seria dobrar a aposta contra o Congresso, que já tem se irritado com o que chama de "dobradinha" entre governo e Judiciário no caso das emendas.

A oposição já avisou que isso só tensionaria ainda mais a relação. Governistas dizem que foram avisados em plenário de que derrota na política deveria se manter política e que recorrer ao Judiciário seria uma "demonstração pública de fraqueza".