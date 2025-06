Josias: Lula foi compelido a agir após oposição explorar morte de Juliana

Dizíamos que era importante o governo prestar assistência à família e pressionasse o governo da Indonésia para que acelerasse a operação de resgate. Falamos do traslado do corpo e da dificuldade de o Itamaraty intervir nisso porque a legislação não permitia. Lula simplesmente revogou o decreto e o ajustou às conveniências políticas.

É preciso realçar que, de fato, tornou-se um problema difícil de administrar pelo Lula. Com a política intoxicada que respiramos no Brasil, isso virou polêmica, como tudo por aqui. A oposição foi às redes sociais para insinuar que Lula usou aviões da FAB para trazer a ex-primeira dama peruana Nadine Heredia, condenada à prisão por corrupção.

Diante dessa exploração política, Lula se viu quase compelido a tomar uma providência. No início da semana, o governo parecia conformado em negar esse traslado. O socorro seria provido, mas Lula sentiu a necessidade de intervir no caso e assim o fez. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o governo federal deveria reavaliar a legislação sobre turismo de aventura no país e reforçar as práticas preventivas após o caso de Juliana.

Esse não é o único caso envolvendo brasileiro em apuros ou que morre no exterior. É preciso que isso seja elucidado. Não basta mudar um decreto. Como tudo no Brasil, sempre corremos atrás dos problemas depois que a encrenca aparece. É preciso que o país comece a tratar de determinados assuntos de forma preventiva.