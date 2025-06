Lula altera decreto de 2017 sobre traslado de corpos do exterior.

Até então, a família de Juliana preparava trâmites para transporte do corpo. A legislação brasileira impedia o pagamento de despesas, com algumas exceções, e auxilia apenas em acompanhamento de acidentes, localização e repatriação de brasileiros em casos de conflitos e catástrofes naturais, mas não indica disposição financeira para isso.

A assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário.

Artigo 257 do decreto 9.199/2017

Segundo Lula, o prefeito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves (PDT), cidade da família de Juliana, também está ajudando no trâmite. "Eu queria dar esse aviso para vocês, porque eu sei que muita gente acompanhou pela internet o sofrimento dessa moça e o sofrimento da família", concluiu o presidente. O governo vinha sofrendo críticas nas redes sociais sobre como lidou com a situação.