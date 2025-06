Lula alfineta agro e diz que não quer saber se faz Pix para Bolsonaro

O presidente Lula (PT) deu uma alfinetada em empresários do agronegócio ao promover o Plano Safra em um evento de reforma agrária hoje no Tocantins.

O que aconteceu

"Eu não vou perguntar em quem que o fazendeiro votou, não me interessa", disse Lula. "Eu não quero saber se ele é um fazendeiro que faz Pix para ajudar o [ex-presidente Jair] Bolsonaro na vagabundagem dele. Eu não quero saber. O que eu quero saber é: se ele está produzindo para esse país e o país está ganhando com isso, ele vai ter o que merece, vai ter crédito."

Empresários do agronegócio foram grandes financiadores de eventos golpistas durante a gestão Bolsonaro. A informação está em um relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) revelado na CPI do 8 de Janeiro e mostra que lideranças do agro doaram mais de R$ 100 mil à campanha do ex-presidente e bancaram atos como o do 7 de Setembro de 2021, em que parte do público pedia intervenção militar para manter Bolsonaro no poder.