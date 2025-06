Lula veta trecho de lei que previa exame toxicológico para novos motoristas

O presidente Lula (PT) sancionou hoje com vetos a lei para direcionar parte do dinheiro obtido com multas para custear a formação de motoristas de baixa renda —um dos trechos vetados é o que previa que todos os novos motoristas deveriam passar pelo exame toxicológico.

O que aconteceu

Lula argumentou que exigência do exame traria mais despesa para a população. Aconselhado pelo ministério dos Transportes e o da Justiça e Segurança Pública, o presidente argumentou que o aumento no custo para tirar a carteira poderia influenciar que mais pessoas dirigissem sem habilitação, comprometendo a segurança de todos.

Lei aprovada pelo Congresso previa que quem estivesse tentando a primeira habilitação deveria apresentar resultado negativo no exame toxicológico. A regra aprovada pelos parlamentares incluía as categorias A e B (carro e moto, respectivamente).