Moraes nega pedido de defesa de Câmara para anular delação de Mauro Cid

O ministro do STF Alexandre de Moraes rejeitou o pedido feito pela defesa de Marcelo Câmara, réu pela trama golpista, para anular a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

O que aconteceu

A defesa de Câmara alegou "falta de voluntariedade" no acordo. Na decisão, Moraes disse que a delação foi homologada e mantida com a "máxima observância dos requisitos legais". Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do general Braga Netto (PL) também pediram a anulação da colaboração premiada.

Moraes citou decisões já tomadas anteriormente contra pedidos para anular a delação de Cid. O ministro do STF afirmou que o "Poder Judiciário, tão somente, exerceu sua competência legal" ao acompanhar a audiência com o delator.