Quem é o prefeito de Palmas preso por suspeita de vazar informações do STJ

Em 1992, licenciou-se do mandato para disputar a prefeitura de Palmas. Foi eleito o primeiro prefeito da capital, exercendo o cargo até dezembro de 1996. Em 1998, já filiado ao PFL, foi eleito senador por Tocantins, tomando posse em fevereiro de 1999 com quase 75% dos votos. Também foi deputado estadual entre 2015 e 2023, antes de voltar à prefeitura em 2024, eleito com 53,03% dos votos.

É casado com Polyanna Marques Siqueira Campos e tem sete filhos. Em janeiro de 2011, enfrentou a perda do filho Gabriel, de 11 anos, em um acidente aéreo próximo a Goiânia.

Além da política, atuou como empresário no setor de comunicação em Tocantins. Presidiu afiliadas da Rede Record no estado, incluindo a rádio Jovem Palmas e a TV Jovem Palmas.

Tem presença forte nas redes sociais, com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ele usa a conta para divulgar agendas oficiais, inaugurações e mensagens religiosas. Também está no Facebook, com cerca de 10 mil seguidores, e no X, onde publica comunicados curtos e opiniões políticas, sempre com tom institucional e fotos ao lado de lideranças locais.

A prisão

Siqueira Campos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (27). A prisão foi determinada pelo ministro do STF Cristiano Zanin, relator do caso, no âmbito da 10ª fase da Operação Sisamnes. A apuração é da coluna de Aguirre Talento.