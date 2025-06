Carla Araújo: Pesquisa mostra que sociedade está distante dos três Poderes

A pesquisa Datafolha que mostra que mais da metade dos brasileiros tem vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal indica um alerta de distanciamento da população em relação aos três Poderes, avaliou a colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo, no UOL News deste sábado (28).

Divulgada na sexta-feira (27), a pesquisa também mostra que 56% dos brasileiros têm vergonha de Lula. 58% declaram ter o mesmo sentimento em relação aos deputados e 59%, sobre os senadores.