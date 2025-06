O que falta explicar sobre supostas mensagens atribuídas a Mauro Cid?

Kuntz juntou foto de Cid ao processo. As conversas que Kuntz entregou ao STF mostram que o usuário da conta compartilhou uma imagem do próprio Cid, para corroborar que era ele que utilizava a conta, também áudios com críticas à condução das investigações.

Mensagens de Kuntz não estão em relatório da Meta. Após cobrança do STF, a Meta apresentou um relatório com as interações da conta. Não aparecem as conversas entregues por Kuntz, mas existe uma mensagem entre ele, o advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, e o perfil atribuído a Cid. O texto da mensagem é uma apresentação do conceito de "investigação defensiva" e um link para assistir a uma aula com um especialista a respeito disso.

Por que troca de mensagens entre Kuntz e Cid não está no relatório da Meta?

Kuntz diz que já apresentou "o que tinha para apresentar". Ao ser questionado sobre as mensagens não aparecerem no relatório da Meta, o advogado disse ao UOL que não iria solicitar nenhuma providência ao STF e que já havia apresentado "o que tinha para apresentar". O advogado afirmou que as conversas podem ter sido apagadas junto com o perfil, que foi deletado no dia do interrogatório de Cid no STF.

Meta não comenta. A empresa não respondeu à reportagem sobre quanto tempo mensagens e perfis deletados do Instagram ficam disponíveis para terem as informações recuperadas.

Quem entrou em contato com quem?

Advogado fala em contato em 2024. Em entrevista à CNN, após apresentar as mensagens ao STF, Kuntz disse que teria sido procurado por Mauro Cid em 2024.