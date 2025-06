Morte de Juliana pode virar tema em agenda de Lula com presidente indonésio

O presidente Lula (PT) tem um encontro previsto para o início de julho com o chefe do Executivo da Indonésia, Prabowo Subianto, no Rio de Janeiro.

A agenda foi marcada antes da morte da publicitária Juliana Marins, 26, que caiu em um vulcão durante uma trilha no Monte Rinjani, no país asiático. O encontro bilateral está previsto para ocorrer na sequência à reunião da cúpula dos Brics, marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio.

Diante dos novos fatos, no entanto, é provável que as circunstâncias da morte de Juliana Marins entrem na pauta, disseram ao UOL fontes do governo. O encontro foi noticiado pela coluna de Lauro Jardim, em O Globo, e confirmado pelo UOL .