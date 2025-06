Bolsonaro vai à Paulista com saúde abalada e gera preocupação com campanha

Bolsonaro candidato

A saúde é primordial porque o PL mantém o discurso de que Bolsonaro é candidato a presidente. As pesquisas internas demonstram que o ex-presidente continua como maior liderança e cabo eleitoral da direita, revela o deputado Altineu Côrtes, presidente do partido no Rio de Janeiro.

O parlamentar diz que a prioridade estratégica do PL em 2026 é eleger deputados e senadores. Alcançar o objetivo exige que Bolsonaro possa fazer viagens, subir em palanques e participar de encontros com empresários, líderes religiosos e etc.

Altineu conta que médicos ajudarão a descobrir os limites de Bolsonaro. O presidente do PL no Rio está confiante que será encontrado um equilíbrio que permita manter a atividade política do ex-presidente.

A previsão é Bolsonaro concentrar seus esforços na eleição ao Senado. Altineu revela que o político escolhido para concorrer com o número 222 em cada estado será tratado com total atenção.

Esta pessoa será depositária da popularidade de Bolsonaro. O ex-presidente quer fazer muitos senadores para ter força política de contrapor o STF. A saúde é em dia é primordial para o sucesso eleitoral.