Proposta de novo Código Civil libera registro de mais de um pai no cartório

A proposta de reforma do Código Civil, que está no Congresso, amplia o conceito de família e permite inclusão de mais de dois responsáveis no registro civil, e isso pode ser feito diretamente no cartório, no caso de filhos adultos.

O que aconteceu

Nova proposta do Código Civil reconhece legalmente a multiparentalidade. O conceito foi inserido na proposta do novo Código Civil e estabelece que uma pessoa poderá ter mais de dois responsáveis legais no registro civil, desde que comprovado vínculo afetivo.

Adultos poderão registrar pais ou mães afetivos diretamente no cartório. Para maiores de 18 anos, a nova regra permite o reconhecimento extrajudicial da parentalidade socioafetiva — atualmente, o reconhecimento só é possível com a judicialização do processo. A intenção da proposta no Senado Federal é simplificar o registro.