'Gilmarpalooza' terá Motta, ministros de Lula e do STF em Lisboa

A 13ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa —realizado pelo ministro do STF Gilmar Mendes e apelidado de "Gilmarpalooza"— terá a presença de colegas do Supremo, ministros de Lula e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O fórum será realizado entre as próximas quarta e sexta, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O tema deste ano é "O mundo em transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente".

Evento terá quatro ministros do Supremo além do próprio Gilmar Mendes. São eles: Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.