Haddad critica Bolsonaro, manda recado ao Congresso e defende isenção do IR

O governo alterou algumas regras para concessão e revisão do BPC na semana passada. Entre as mudanças estão a ampliação da lista de benefícios que ficam de fora do cálculo da renda familiar que dá direito ao benefício, permitindo, por exemplo, que duas pessoas que moram na mesma casa recebessem o BPC e o fim do prazo de dois anos para convocar os beneficiários à revisão. O cidadão poderá ser chamado a qualquer tempo e, se não se enquadrar mais nas regras, deixará de receber a renda assistencial.

As mudanças se dão em meio às tentativas de corte de gastos. O BPC tem o valor do salário mínimo e é pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de famílias cuja renda per capita —por pessoa da família— seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, o que dá R$ 379,50 neste ano.

Haddad refutou que sejam cortes de benefícios sociais e defendeu a política econômica do governo. "Você [o presidente Lula] está com a menor taxa de desemprego da história, você está com a melhor distribuição de renda da história, a menor taxa de jovens que nem estudam nem trabalham da história, com a inflação em queda, o dólar em queda e o PIB [Produto Interno Bruto] em alta", afirmou o ministro.

Recado ao Congresso e defesa do IR

Haddad também passou recados. Ele defendeu sua política fiscal, que tem sido criticada pelo Congresso Nacional e pelo mercado financeiro, e voltou a cobrar avanço do projeto de alteração do IR, "no mês que vem".

"Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis", disse Haddad, sem citar nenhum projeto diretamente. "Jabuti" é o jargão atribuído a uma parte de um projeto de lei que não tem nenhuma relação com a matéria principal.