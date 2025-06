Josias: Motta avisou, mudou rota e pôs navio do governo diante de iceberg

Ele simplesmente mudou a rota da embarcação de forma a colocar o governo diante do iceberg. Isso nos faz lembrar uma frase de seu antecessor, Arthur Lira, na véspera de deixar a presidência da Câmara: 'Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar'. Foi a imagem que ele construiu para dizer que Lula não deveria confundir apoio congressual com o para eleição presidencial.

O centrão está tratando Lula como um Titanic mesmo e se comporta como uma espécie de navio que abandona os ratos. Sai do governo como se ele fosse a pior coisa do mundo e como se não houvesse representantes dos seus próprios partidos na Esplanada dos Ministérios. Desanca o governo Lula sem abandonar os ministérios. É muita hipocrisia. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou a postura dos dois lados, mais preocupados com a disputa eleitoral de 2026 e que ignoram um problema grave nas contas do país a curto prazo.

Nesse jogo eleitoral, Lula agora adota o discurso dos 'ricos contra os pobres', apresentando o governo dele como defensor dos pobres e reforçando a imagem de que o Congresso cede ao lobby dos mais ricos. Esse discurso e a reação de Motta desconhecem a realidade eleitoral, que mostra haver um buraco nas contas públicas do Brasil.

As pessoas que têm responsabilidade na condução do país precisam fechar esse buraco. Se não for tapado, e não está sendo, as autoridades de Brasília negligenciarão o essencial, que é evitar um apagão orçamentário que já está contratado, em nome da disputa eleitoral e política.