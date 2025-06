Moraes nega pedido de Bolsonaro e diz que não admitirá 'tumulto processual'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre o suposto Instagram do tenente-coronel Mauro Cid.

O que aconteceu

Moraes negou pedido de Bolsonaro e falou em "tumulto processual". "Conforme já ressaltado inúmeras vezes, não será admitido tumulto processual e pedidos que pretendam procrastinar o processo. O curso da ação penal seguirá normalmente, e a Corte analisará as questões trazidas no momento adequado."

Defesa do ex-presidente acusou Cid de destruir provas de que usou uma conta no Instagram. A comunicação com terceiros em rede social poderia ser uma razão para anular a delação do ex-ajudante de ordens.