Motta defende o Congresso e acusa governo de alimentar o 'nós contra eles'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgou um vídeo em que defende o Congresso no episódio da derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e acusa o governo de "alimentar o 'nós contra eles'" e de promover "polarização social".

O que aconteceu

Motta diz que o "Congresso olha para o povo". "Quem alimenta o 'nós contra eles' acaba governando contra todos", disse no vídeo, postado nas redes sociais, ao defender a derrubada do aumento do imposto. "No mesmo dia em que derrubamos [o decreto], aprovamos outras três medidas importantes para o nosso país", afirmou.

Presidente da Câmara omite aprovação do aumento no número de deputados. Motta cita três projetos de lei de interesse do governo que foram aprovados no mesmo dia da derrubada. Não menciona, porém, que a Câmara e o Senado aprovaram um projeto que cria 18 novas vagas de deputado na Câmara.