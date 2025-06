Por que Tarcísio usa azul em manifestações de Bolsonaro? Semiótica explica

Na Paulista, Tarcísio elogiou Bolsonaro e atacou o PT, mas foi comedido e sequer citou o STF. Segue falas anteriores do governador, que mantém cuidado ao se referir ao Judiciário para não comprometer as relações com o Supremo e com os partidos do centro.

Deputado Hélio Lopes usou camiseta com símbolos ligados ao judaísmo Imagem: Reprodução/Instagram

Bolsonaro também usou uma jaqueta azul, com camiseta amarela por baixo. "Fez com que os dois ficassem 'iguais' lá em cima, mas governador ainda se diferenciava por nome e número na blusa."

O deputado Hélio Lopes também usou camiseta azul. Mas com uma estampa da Estrela de Davi e a palavra Shalom, referências ao judaísmo e a Israel, no Brasil adotadas como símbolos de cristãos conservadores. "Assim ele se posiciona de antemão como um negro de direita", analisa Deniza.