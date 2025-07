Acusado de cercar família de Cid, advogado diz que conversa foi 'casual'

Bueno classificou o encontro como "bastante breve, amistoso e absolutamente protocolar". O advogado do ex-presidente relatou ter parabenizado a filha de Cid pela vitória na competição. Na versão do ex-ajudante de ordens, Bueno e Kuntz teriam tentando demover a defesa constituída pelo delator.

Segundo o advogado, a ajuda para inscrição da filha de Cid na competição ocorreu após um pedido de Wajngarten. A petição diz que o ex-advogado e assessor de Bolsonaro "se mostrava bastante compadecido com situação da família Cid", naquele momento ele estava preso. "Wajngarten insistiu com o peticionário como um favor pessoal, deixando claro que entre ele e a família Cid havia certa amizade", afirma o texto. Bueno teria ajudado a viabilizar a inscrição "movido apenas pelo espírito de bem-fazer".

Após as acusações de Cid, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os três advogados sejam ouvidos pela PF. Hoje, Bueno e Kuntz prestam depoimento para Polícia Federal. Eles devem esclarecer suposta prática de obstrução de investigação. As acusações ocorreram após o advogado de Câmara acusar Cid de usar um perfil no Instagram para conversar com ele —com o acordo de delação premiada, o ex-ajudante de ordens estava proibido de usar redes sociais.