Advogados veem possível punição para defesas de réus da trama golpista

O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal sobre uma suposta pressão de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ajudante de ordens Marcelo Câmara para impedir o andamento de sua delação premiada. Advogados ouvidos pelo UOL divergem sobre os limites da atuação das defesas neste caso, mas veem possibilidade de punição por obstrução de Justiça.

O que aconteceu

Em depoimento à PF, Cid relatou episódios de abordagens a seus familiares. Ele afirma que sua esposa, sua mãe e a filha, de 14 anos, foram procuradas insistentemente pelos advogados Paulo Cunha Bueno, Fábio Wajngarten e Eduardo Kuntz.

Os três serão ouvidos pela PF hoje, por determinação de Moraes. Bueno defende Bolsonaro no caso da trama golpista. Já Wajngarten deixou a defesa do ex-presidente nos processos do STF em agosto de 2024.