Bolsonarista critica Tarcísio por veto a trecho de lei sobre estupradores

Diniz se disse preocupado com veto em trecho da lei. "Eu fico preocupadíssimo com isso. Na Assembleia, nós temos o controle constitucional. Temos CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e outras comissões. Esse projeto eu demorei cinco anos desde o protocolo até aprovar no plenário."

Vetos nos projetos de deputados são "desproporcionais", diz o parlamentar. "O governo teve todo apoio da Assembleia. Não é possível que os especialistas do Executivo estadual sejam tão melhores que os funcionários da Alesp [Assembleia Legilslativa do Estado de São Paulo]."

Deputado diz que trabalhará para derrubar veto. "Eu gostaria de derrubar esse veto. Entendo, respeito a posição do governo. Mas não gostaria de ter um servidor público condenado por estupro tendo acesso a cargos públicos", disse Gil Diniz.

Parte da lei que permitia à sociedade civil acessar o cadastro também foi vetada. O projeto de lei original também previa que o endereço dos condenados fosse disponibilizado ao público. Esse trecho também foi vetado na hora da sanção.

O texto foi aprovado no fim de maio na Alesp e sancionado pelo governador hoje. A lei cria um cadastro para condenados pelo crime de estupro.