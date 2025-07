Wajngarten: Contato com filha de Cid foi para inscrição em prova de hipismo

Fabio Wajngarten depôs hoje à Polícia Federal e alegou que os contatos feitos com a filha do tenente-coronel Mauro Cid foram para inscrevê-la em um torneio de hipismo. Além dele, prestaram depoimento os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Marcelo Câmara - ambos são acusados de terem procurado a família de Cid com o objetivo de prejudicar a delação.

O que aconteceu

Pedido para inscrever a adolescente no torneio teria partido do pai de Cid, o general Lourena Cid. "Fui demandado pelo general Lourena Cid para inscrever a neta dele [filha de Cid] em uma competição de hipismo em São Paulo. Foi no mês de agosto de 2023. Telefonei para o doutor Paulo Bueno [advogado de Bolsonaro] e ele seguiu com a inscrição."

Os contatos com a filha de Cid foram feitos a partir da etapa de inscrição, segundo Wajngarten. Ele negou qualquer tentativa de interferir na delação. "E assim se deram os contatos, as ligações, se é que ocorreram. Em hipótese alguma houve tentativa de desorganizar e tumultuar qualquer investigação que seja."