Deputado de SC é eleito presidente do Conselho de Ética na Câmara

O deputado federal Fabio Schiochet, do União Brasil de Santa Catarina, foi eleito para presidente do Conselho de Ética da Câmara. O mandato é de dois anos.

O que aconteceu

Deputado foi escolhido de forma unânime. Schiochet foi escolhido para comandar os trabalhos da comissão por 15 votos, de forma unânime. O Conselho de Ética é responsável por avaliar processos de quebra de conduta parlamentar. O parlamentar foi indicado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Deputado de SC substitui outro do União. O deputado Fabio Schiochet foi eleito no Conselho e substitui Leur Lomanto Júnior, também do União Brasil, eleito pela Bahia.