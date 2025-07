Governo entra no STF para reverter derrota do decreto do IOF no Congresso

O ministro negou, no entanto, que o objetivo do governo seja "colocar em xeque" as decisões do Congresso. "O que estamos pedindo ao STF é uma constatação de constitucionalidade do decreto do presidente", afirmou Messias. "É um ato em favor de uma atribuição própria do presidente da República."

Os presidentes da Câmara e do Senado foram avisados previamente da decisão. Segundo Messias, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, transmitiu aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

"O presidente Lula está, nesta ação, defendendo o presidencialismo", afirmou Messias. "O presidente não abrirá mão da defesa da Presidência da República como na Constituição."

Judicialização após derrota

A derrubada do veto foi uma grande derrota para o governo. O projeto que derruba o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi votado de surpresa nas duas Casas —uma seguida da outra, um movimento raro— com derrota incontestável para o presidente em ambos os casos.

Planalto vinha debatendo como reagir. Pressionados pelo presidente, a Fazenda e o Planejamento queriam evitar a qualquer custo terem de recorrer a um maior corte de gastos. Um novo contingenciamento de mais de R$ 12 bilhões só neste ano, incluindo emendas, foi o argumento derradeiro para tentar demover os parlamentares —mas não funcionou.