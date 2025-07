Líder do governo nega confronto com Congresso ao levar caso IOF ao STF

AGU acionou o Supremo contra a derrubada do aumento do IOF. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou mais cedo que vai entrar com a ação declaratória de constitucionalidade a pedido do presidente Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Messias disse que a conclusão da AGU é que o decreto do governo é constitucional, válido e não poderia ter sido suspenso pelo projeto do Congresso.

Medidas provisórias de ajuste fiscal e projeto sobre o IR estão entre as prioridades até o final do ano. Guimarães alinhou junto à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, as pautas prioritárias para o governo que deverão, ainda, ser apresentadas a Motta após seu retorno do "Gilmarpalooza", que ocorre de amanhã a sexta em Lisboa.

O que o governo quer votar

MP do setor elétrico;

MP do Mais Especialistas;

MP do ajuste fiscal;

o PL (projeto de lei) que amplia a faixa de isenção do IR, sob a relatoria de Arthur Lira (PP-AL);

a PEC da Segurança Pública, cujo parecer deve ser apresentado na próxima semana;

a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

e as novas regras para o licenciamento ambiental.