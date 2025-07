Marido de Zambelli é exonerado de Secretaria de Segurança no Ceará

O marido da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), o coronel Aginaldo Oliveira, foi exonerado do cargo de secretário municipal de Segurança Pública de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

O que aconteceu

Exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município ontem. O documento informa que a saída ocorreu a pedido do próprio Aginaldo.

O coronel da Polícia Militar do Ceará tinha se afastado do cargo para acompanhar Zambelli, que fugiu para a Itália. O pedido foi feito em 21 de maio. Ele alegou "motivo de doença de pessoa da família" para tirar licença até 29 de junho.