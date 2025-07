Moraes cancela depoimentos de Eduardo e Carlos Bolsonaro em ação do golpe

O ministro do STF Alexandre de Moraes cancelou os depoimentos do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) como testemunhas na ação da trama golpista.

O que aconteceu

Eduardo e Carlos seriam testemunhas de defesa de Filipe Martins. O ex-assessor do governo Jair Bolsonaro (PL) é um dos réus do chamado núcleo 2 da trama golpista. Eles seriam ouvidos no dia 16 de julho.

Moraes argumentou que os filhos do ex-presidente já são investigados em outras ações. O STF abriu inquérito para investigar Eduardo por coação no curso do processo devido à sua atuação nos Estados Unidos.