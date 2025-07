Moraes será relator de ação do governo contra derrubada do IOF

Segundo o AGU, Jorge Messias, a decisão do Congresso ataca a separação dos Poderes. "A nossa conclusão é que o decreto é constitucional, ou seja, não poderia ser sustado pelo Congresso Nacional", afirmou o ministro. "Essa é uma decisão madura decidida e muito bem informada."

O ministro negou, no entanto, que o objetivo do governo seja "colocar em xeque" as decisões do Congresso. "O que estamos pedindo ao STF é uma constatação de constitucionalidade do decreto do presidente", afirmou Messias. "É um ato em favor de uma atribuição própria do presidente da República."

Derrubada do veto foi uma grande derrota para o governo. Lideranças governistas foram surpreendidas pela decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar o projeto na semana passada.

Ir ao STF seria o "tudo ou nada", admitiram governistas. Por mais que a justificativa tenha base constitucional (já levantada pela área jurídica do governo), o Planalto diz entender que isso seria dobrar a aposta contra o Congresso, que já tem se irritado com o que chama de "dobradinha" entre governo e Judiciário no caso das emendas.