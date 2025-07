6 vezes em que Motta pregou pacificação com governo antes de ir para ataque

A harmonia entre os Poderes também foi tema de seu discurso de posse na Câmara, em fevereiro. "Sem harmonia, a democracia pode ser irremediavelmente fraturada. Serei um guardião da independência e uma sentinela permanente pela harmonia", declarou.

Vou sempre buscar o consenso, sempre buscar o caminho da harmonia.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, em publicação no dia 11 de abril

IOF e a virada de chave na relação

Na época dos posts, Motta vivia bom momento nas relações com a gestão Lula. Demonstrou publicamente apoio a pautas de interesse do governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a PEC da Segurança Pública, e conseguiu adiar a votação da urgência do projeto de lei de anistia aos crimes do 8 de Janeiro, que poderia beneficiar os ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No fim de março, Motta tinha viajado para Ásia como parte da comitiva presidencial ao continente, a convite do próprio Lula.

Motta chegou a ser elogiado por Lula. Durante o congresso nacional do PSB em 1º de junho, o petista tratou o presidente da Câmara como "novidade na política" e disse que ele seria "bem tratado pela esquerda".

Situação mudou com crise gerada por decreto do governo que aumentou IOF. Após a repercussão da medida, líderes do Congresso firmaram um acordo para que o governo "recalibrasse" o decreto, em uma reunião com Fernando Haddad no dia 8 de junho. Ao fim da discussão, Motta classificou o encontro como uma "noite histórica".