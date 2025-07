Não podemos chamar Motta de traidor e nem de herói, diz presidente do PT

Não podemos chamar de 'traidor' alguém que aprovou medidas que são muito importantes para o governo. Até entendemos que ele possa ter alguma divergência com algumas propostas que nós mandamos. Mas também não acho que é 'herói'. Nesse caso, houve um equívoco político e do ponto de vista da avaliação das consequências de uma decisão como essa.

Todos nós queremos um ajuste das contas do governo. O problema é que todos querem às custas dos outros. Se nós precisamos desse ajuste e entendemos que ele é necessário, a primeira coisa é que cada segmento tem que dar sua parcela de contribuição.

O governo está fazendo sua parte. Já contingenciou e bloqueou bilhões de reais. Até agora, o Congresso não fez um gesto reduzindo as emendas parlamentares; o Judiciário, para diminuir seu duodécimo se acabassem os privilégios e os altos salários que lá existem. Com esse tipo de preocupação, conseguiremos chegar aonde pretendemos. Humberto Costa, senador e presidente nacional do PT

O senador frisou que a decisão do governo federal em recorrer ao STF não significa uma "guerra" contra a Câmara e o Senado. Costa destacou que o Planalto "está com as portas abertas" para resolver a questão.

Vale [entrar na briga] por uma razão concreta. O uso do projeto de decreto legislativo é muito bem definido pela Constituição. O governo não exorbitou, e o PDL [projeto de decreto legislativo] só pode ser utilizado quando há uma exorbitância da função que o governo exerce.