STF condena à prisão réu do 8/1 que roubou bola autografada por Neymar

O STF condenou Nelson Ribeiro Fonseca Júnior a 17 anos de prisão, em regime fechado, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o roubo de uma bola de futebol autografada por Neymar que faz parte do acervo da Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

Voto do relator, Alexandre de Moraes, foi acompanhado por Cármen Lúcia e Flávio Dino, na Primeira Turma do STF. O julgamento no plenário virtual do Supremo terminou às 23h59 de ontem. Moraes destacou que a conduta do réu demonstrou adesão ideológica ao movimento golpista e justificou o agravamento da pena.

Moraes enquadrou Nelson Fonseca nos crimes de: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado e furto qualificado, elevando a pena para 17 anos de reclusão e 250 dias-multa.