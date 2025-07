Sakamoto: Tarcísio promete a Bolsonaro o que Haddad não prometeu a Lula

Bolsonaro enfrenta um processo por tentativa de golpe no STF (Supremo Tribunal Federal) já em fase de alegações finais e foi declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Curiosamente, ontem, o ministro Haddad se adiantou ao dizer que o atual presidente nunca pediu anistia ou perdão judicial —quando esteve preso entre 2018 e 2019, por exemplo. Ele já havia feito a mesma afirmação na época em que foi candidato à presidência no lugar de Lula.

Ele [Haddad] tratou coincidentemente da mesma coisa, sem citar o Bolsonaro, sem citar ninguém. A apuração da Raquel nem tinha vindo a público, mas ele [Haddad] falou que o Lula nunca pediu anistia, nunca pediu perdão judicial.

A fala do Haddad foi, 'o senhor amargou poucas e boas neste país e quando eu visitava o senhor com o seu advogado na cadeia, o senhor nunca pediu para qualquer um de nós petistas um favor, nunca pediu anistia, nunca pediu nada disso, né?' E aí eu estava checando com a assessoria de imprensa do Lula na época, a assessoria de imprensa do Haddad. Ele não respondia, ele não falava que ia dar indulto, perdão ou anistia para o Lula.

Então o Haddad não fez isso em 2018, mas em 2025 o Tarcísio faz. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Tarcísio será candidato a presidente?

Com Bolsonaro inelegível até 2030, o nome de Tarcísio é defendido por políticos do centro e aliados bolsonaristas para candidatura à Presidência em 2026. Apesar da decisão do TSE, Bolsonaro tem dito aos quatro ventos que será candidato.