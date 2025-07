Barroso defende regular redes: 'Impedir pornografia infantil não é censura'

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, defendeu a regulamentação das redes sociais e da IA (Inteligência Artificial), em um evento em Lisboa. Para ele, o debate feito no Brasil fica no meio termo entre a liberdade total defendida nos Estados Unidos e as exigências feitas pela Europa.

O que aconteceu

Regulação não equivale a censura, afirma o ministro. "Não há nenhum tipo de censura envolvida aqui, a menos que alguém ache que impedir pornografia infantil na rede seja uma censura", disse Barroso na manhã de hoje, durante painel sobre regulação da Inteligência Artificial no Fórum de Lisboa, evento organizado por um instituto do qual o também ministro do STF Gilmar Mendes é sócio.

Remoção imediata com uso de algoritmos. Segundo o presidente do Supremo, o modelo de regulação das plataformas debatido no Brasil determina a remoção imediata de conteúdos com crimes e obriga as plataformas a monitorar com algoritmos conteúdos relacionados a cinco crimes: terrorismo, incitação ao suicídio, racismo, feminicídio e pornografia infantil.