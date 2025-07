Carla Araújo: Marina Silva mostra que não abaixará a cabeça e não tem medo

Após ser atacada com e se tornar alvo de machismo ao participar de uma sessão na Câmara, a ministra Marina Silva mostra que não vai abaixar a cabeça e não tem medo de discussões com outros deputados, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Acho evidentemente mais uma vez lamentável. A ministra é muito corajosa, porque ela já, há um pouco mais de um mês, sofreu esse ataque. Mas ela foi preparada sabendo que é uma comissão de agricultura que vai contrapor as ações do meio ambiente. Ela sabia que ela ia [ser atacada], mas ela não estava abaixando a cabeça.