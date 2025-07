PT investe em vídeos feitos por IA para inflamar 'batalha' com Congresso

Vídeos produzidos com IA são o carro-chefe da ofensiva. A primeira fase da campanha inclui conteúdos que, segundo Antunes, buscam associar o tema da reforma da renda à ideia de justiça e igualdade.

Os vídeos mostram conversas sobre política relacionadas a temas em pauta no Congresso. Uma delas acontece numa mesa de bar, na qual pessoas ricas se recusam a pagar pelo que consumiram, criando um incômodo na mesa. No vídeo, os personagens comparam a situação com a taxação de bilionários, proposta pelo governo.

Aliados dizem que a estratégia marca a retomada das mobilizações. Tatto afirmou que a visita de Lula à favela do Moinho, em São Paulo, simboliza o presidente "na rua falando com o povo", após dois anos de foco em redes sociais. Com os vídeos, Tatto considera que o PT já está em "pré-campanha" presidencial. "Passamos nas cordas os últimos dois anos, mas agora acertamos a embocadura."