Fibe: Deputados praticam violência política de gênero e raça contra Marina

Esses caras repetem essa atitude que aconteceu há pouco mais de um mês sem nenhuma consequência, a consequência sempre para vítima, a consequência é agora a ministra precisando lidar com esse trauma, com essa violência para as próximas vezes em que ela for falar na Câmara ou no Senado sabendo que vai ser alvo de ataques, é um absurdo.

Eles sem sofrer consequência nenhuma, precisa haver consequência, isso precisa ser coibido, se não ela ou outra ministra ou outra depoente mulher e mulher preta vai voltar lá e vai ser atacada outra vez e outra vez.

Quantas vezes mais a gente precisa assistir a esse show de misoginia até conseguir de fato coibir isso no Brasil, é lamentável esses caras são representantes do povo brasileiro, é isso que o povo brasileiro quer então, é isso que a gente está assinando embaixo, são esses os nossos representantes?

Cris Fibe

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: