Gilmarpalooza: o que é o fórum que reúne STF, deputados e governo em Lisboa

Ele é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), que tem Gilmar como sócio. O evento é uma parceria com o Lisbon Public Law Research Centre e a FGV Justiça, da Faculdade Getulio Vargas.

Tema deste ano aborda IA, democracia e sustentabilidade. O site oficial do fórum indica que a edição de 2025 discutirá como tecnologia e inteligência artificial impactam diferentes campos no Brasil, na Europa e no mundo.

Ministros do STF e do governo Lula participam. Estão confirmados Luís Roberto Barroso, presidente da corte, além do próprio Gilmar, André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Do governo federal, participam os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (Educação), Jader Filho (Cidades), Jorge Messias (AGU) e Ricardo Lewandowski (Justiça).

Deputados também estão presentes. Confirmaram presença Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, Tabata Amaral (PSB-SP), Orlando Silva (PCdoB-SP), Arthur Lira (PP-AL), Ciro Nogueira (PP-PI) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

Sete governadores viajam a Lisboa: Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Ronaldo Caiado (União-GO), Eduardo Leite (PSD-RS) e Rafael Fonteles (PT-PI).

Gastos públicos

Os gastos públicos foram alvo de críticas em edições anteriores. Em 2024, por exemplo, autoridades brasileiras gastaram R$ 1,34 milhão em passagens e diárias, segundo levantamento do jornal "O Estado de S. Paulo".