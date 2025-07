Josias: Lula acusa deputados e senadores de tentarem usurpar trono

O presidente Lula (PT) engrossa seu discurso e acusa o Congresso Nacional de tentar atrapalhar seu governo após a derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Em entrevista à Rede Globo na Bahia, nesta manhã, Lula criticou o embate com deputados e senadores. "Se eu não entrar com um recurso no Poder Judiciário, não for à Suprema Corte, não governo mais", disse o presidente.