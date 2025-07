Justica argentina autoriza visita de Lula a Kirchner em prisão domiciliar

A Justiça argentina decidiu hoje que o presidente Lula (PT) pode visitar a ex-mandatária do país Cristina Kirchner, que cumpre pena de seis anos em prisão domiciliar. A informação é do jornal local El Clarín.

O que aconteceu

Lula pode fazer a visita amanhã, segundo apurou o UOL com aliados de Kirchner. O presidente chega hoje a Buenos Aires para a cúpula do Mercosul, que começa amanhã. A agenda apertada do brasileiro, que deixará Buenos Aires logo após a reunião do bloco, pode dificultar o encontro. Nos bastidores, uma visita improvisada é cogitada.

Entretanto, presidente sabe que o encontro com Kirchner seria combustível para a oposição. Segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade, Lula considera que deve a visita por reciprocidade: para o petista, a solidariedade internacional foi fundamental durante o período em que ficou detido em Curitiba, entre 2018 e 2019, ano em que Alberto Fernández, então candidato kirchnerista à Presidência argentina, o visitou, por exemplo.