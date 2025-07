Líderes do governo defendem Motta de ataques após derrubada do IOF

Lideranças governistas saíram em defesa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem sido alvo de críticas pela derrubada do decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se posicionou nas redes sociais. "O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia. Mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, o que repudio", disse.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também defendeu Motta. Ele afirmou que o revés enfrentado pelo governo na votação do IOF não pode ser usado como justificativa para ataques pessoais ao presidente da Câmara.