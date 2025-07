Lula chama ação de Motta de absurda: 'Se não for ao STF, não governo mais'

O presidente Lula (PT) criticou hoje o embate com o Congresso pelo aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e defendeu a judicialização do caso no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"Se eu não entrar com um recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país", reclamou o presidente, em entrevista à Rede Globo na Bahia, nesta manhã. "Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla, e eu governo."

O governo tem insistido no discurso de manobra jurídica, mas já prevê aumento da tensão com o Legislativo. No anúncio ontem, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que a derrubada do decreto pelo Congresso infringe a separação dos Poderes. "A nossa conclusão é que o decreto é constitucional, ou seja, não poderia ser sustado pelo Congresso Nacional", afirmou o ministro.