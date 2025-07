Ciro Nogueira: Vontade do PP e União Brasil é a de desembarcar do governo

Em abril, as duas siglas anunciaram aquilo que definiram como "superfederação". A bancada forma a maior força do Congresso, com 123 parlamentares. A junção do União Brasil com o PP desbancou o PL, com 91 parlamentares, e a federação PT, PCdoB e PV, com 80. No Senado, são 14 senadores, empatado com PSD e PL. A federação também pretende lançar o seu candidato presidencial no ano que vem.

Apesar disso, integrantes do Progressistas e União Brasil mantêm cargos no governo Lula.

Não tenha dúvida, essa é a vontade do presidente [do União Brasil, Antônio Rueda]. Agora, nós temos que aprovar. Agora, pelo sentimento que eu tenho, pelo menos no Progressistas, é quase unanimidade a vontade de desembarcar desse governo. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas

Ciro sobre Lula: Ele não passará vexame ao ter derrota no último mandato de sua vida

Ainda durante o UOL News, Ciro também afirmou que o presidente Lula não irá passar vergonha na próxima eleição, que deve ocorrer no ano que vem, devido a sua baixa popularidade. O político citou ainda o "último mandato" na vida do petista, que tem 79 anos.