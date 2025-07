Em volta ao Congresso, Marina sofre ataques machistas vindo de ruralistas

Tensão prevista

O ambiente nervoso era esperado. A oposição pegou muito pesado no Senado. O ápice foi o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmar que "a mulher Marina merecia respeito; a ministra, não".

A oposição tentou evitar ofensas à ministra. Deputados mais militantes foram procurados pela cúpula da Comissão de Agricultura, que pediu ponderação para evitar desgaste na reputação dos ruralistas.

Um exemplo de deputado com estilo agressivo é Evair de Melo (PP-ES). Ele já chamou Marina de "câncer" durante sessão da Comissão de Agricultura. O parlamentar ficou tão orgulhoso da frase que colocou o corte no seu Instagram.

A moderação também pretendia não alimentar o prestígio da ministra. A avaliação é que Marina ganhou o debate contra os senadores ao ser ofendida, criando condições para deixar a sessão como uma liderança feminina e da agenda ambiental.

Foi pedido para centrar as perguntas nas fragilidades do governo Lula. A ministra precisou responder às principais fragilidades ambientais do governo. A gestão Lula tem recorde de focos de incêndio como grande mancha. Há problemas também com multas aplicadas pelo Ibama e não cobradas, desmatamento na Amazônia e crise no Pantanal.