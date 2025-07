Moraes nega pedido de Braga Netto por mais prazo para alegações finais

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou hoje o pedido da defesa do general Walter Braga Netto por mais prazo para apresentar as alegações finais na ação da trama golpista.

O que aconteceu

Defesa pediu que o prazo fosse dobrado de 15 para 30 dias. Os advogados de Braga Netto alegaram que há oito réus na ação penal.

Moraes disse que a jurisprudência do STF é "pacífica" sobre o prazo de 15 dias. O ministro também reforçou que a ação não será suspensa durante o recesso do judiciário, em agosto, porque um dos réus, Braga Netto, está preso preventivamente.